Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 2024-2025 öğretim dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.

Devrim Stadyumu’nda yapılan törene ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler ile onların aileleri ve çok sayıda ODTÜ mensubu katıldı.

Diploma törenine daha önceki yıllarda olduğu gibi yine pankartlar damgasını vurdu.

'DİPLOMA' VE '19 MART' PANKARTLARA TAŞINDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ODTÜ'lüler en çok Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ile 19 Mart sürecinde yaşanan polis şiddetini pankartlarına taşıdı.

“Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. Mezunların pankartları stadyum girişinde güvenlik görevlileri tarafından ayaküstü kontrol edilirken, isteyen öğrencilere Türk bayrağı verildi. Tribünlere de dev Türk bayrağı asıldı.

Öğrenciler, Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenme nedeniyle şehit olan 12 askerin fotoğraflarının olduğu ve "Üstünde yürüdüğün toprak senin adını; uğruna can verdiğin insanlardan daha çok hatırlayacak" yazılı pankart taşıdı.

PROTESTOLAR DA GÜNDEM OLDU

ODTÜ’de ‘kayyum rektör’ Ahmet Yozgatlıgil mezuniyet töreninde protesto edildi.

Yozgatlıgil 5 dakikalık konuşması boyunca aralıksız ıslıklanırken, kürsüye de kendi adı için bir anons yapılmadan çıktı.

İŞTE O PANKARTLAR...

Öğrencilerin en fazla, İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ve 19 Mart sürecindeki eylemlere gönderme yapan döviz ve pankartları ile Atatürk fotoğrafları taşımaları dikkati çekti: