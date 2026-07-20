Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir kez daha pankartlar konuştu.

Mezuniyet töreninde öğrenciler, çeşitli konularda mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Pankartlarda ayrıca Türkiye'nin güncel siyasi ve toplumsal gündeminde yer alan gelişmelere ilişkin ifadeler yer aldı.

KILIÇDAROĞLU GÖNDERMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Törende öğrenciler, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.

Öğrenciler, "Diyecek bir şey bulamıyorum, Allah'ından butlan!" ve "Diplomamız tamam, geleceğimiz butlan" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Bir başka pankartta da "Kemal'in özel bir durumu var... Mutlak iktidarsızlık."

Psikoloji Bölümü öğrencileri ise, Youtube'da yayınladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a destek mesajı içeren bir pankart taşıdı.