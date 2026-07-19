Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 70'inci yıl mezuniyet töreninde, Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşması esnasında bazı öğrenciler ve izleyiciler protesto eylemi gerçekleştirdi.
Öğrenciler Yozgatlıgil'in konuşması esnasında sandalyelerini kaldırdı, sırtlarını sahneye döndü.
Yozgatlıgil, tribünlerde mezuniyeti takip eden öğrenciler ve aileler tarafından yuhalandı.
GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN 'DENİZ GÖKTAŞ' MESAJI
Törende sahne alan Athena grubu, ODTÜ mezuniyet törenlerinde konser veren ilk sanatçı grubu oldu.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Ölü Deniz" adlı stand up gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkındaki tepki çeken sözleri hakkında da açıklama yaptı.
Özoğuz,"Deniz Göktaş buradan mezunmuş. Atatürk hakkında dediklerine sinirlendim arkadaşlarım devamını da dinle dedi. Kimse esprisi yüzünden tutuklanmamalı" dedi.