Yükseköğretim Kurulu, araştırma odaklı yükseköğretim kurumlarını bilimsel üretim ve kalite kapasitelerine göre yeniden sıraladı. Açıklanan veriler doğrultusunda, Türkiye genelinde 23 üniversite araştırma üniversitesi statüsünde değerlendirilerek başarı sıralamasına konuldu.

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN PERFORMANS GRUPLARI

YÖK, sisteme dahil edilen üniversiteleri akademik çıktılarına göre üç ana kategoride sınıflandırıyor. İlgili kurumlar, elde ettikleri nicel ve nitel araştırma puanları doğrultusunda en yüksek performanstan başlayarak A1, A2 ve A3 gruplarına ayrılıyor. Liste, kurumların yalnızca akademik sıralamasını göstermekle kalmayıp ilerleyen dönemdeki akademik vizyon planlamalarına da temel oluşturuyor.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Üniversitelerin performans gruplarındaki konumları, araştırma kapasiteleri ve ürettikleri bilimsel yayınların uluslararası kalitesi üzerinden hesaplanıyor. Bu sınıflandırma, devlet tarafından söz konusu üniversitelere sağlanması planlanan akademik desteklerin ve ek bütçelerin dağılımında belirleyici rol oynuyor. Bilimsel projelere ayrılan fonlar ve araştırmacı kadro tahsisleri, üniversitelerin yer aldığı bu performans gruplarına göre orantılı olarak paylaştırılıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE YER ALAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Açıklanan listenin en üst dilimi olan A1 grubunun ilk iki sırasında vakıf üniversiteleri bulunuyor. Koç Üniversitesi yapılan performans değerlendirmesinde birinci sırayı alırken, Sabancı Üniversitesi hemen ardından ikinci basamakta kayıtlara geçiyor. Her iki kurum da bilimsel yayın kaliteleri ve araştırma projelerindeki performanslarıyla listenin zirvesindeki yerlerini tescilledi.

A1 KATEGORİSİNDEKİ KÖKLÜ KURUMLAR HANGİLERİ?

A1 performans grubunda vakıf üniversitelerini Türkiye'nin köklü teknik ve devlet üniversiteleri takip ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sıralamada üçüncü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) dördüncü ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) beşinci sırada konumlanıyor. Bu ilk beş üniversite, YÖK'ün belirlediği en üst düzey araştırma grubu olan A1 kategorisini tamamlıyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 23 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ SIRALAMASI

YÖK'ün performans gruplarına göre yayımladığı 23 araştırma üniversitesinin tam sıralaması şu şekilde: