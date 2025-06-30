Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca 2024 yılı Türkiye mal ihracatı şampiyonu ilk 10 firmaya ödül verdi.
BAYRAKTAR VE KOÇ YAN YANA OTURDU
Törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yan yana oturması dikkat çekti.
İşte o kareler:
Törende mal ihracatı sıralamasında ilk 10'a giren BAYKAR adına ödülü Selçuk Bayraktar aldı.
İlk 10'a giren Arçelik, Tüpraş ve Otosan adına ise Ali Koç ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.