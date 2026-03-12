Bu yılın Ocak ayında Suriye’nin Kamışlı kasabasında öldürüldüğü öne sürülen PKK-YPG’nin 2 numaralı ismi Semir Asu, bakan yardımcısı oldu.

‘KIRMIZI HALI SERİLİR’

Türkiye’nin 20 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aradığı ‘Sipan Hemo’ ve ‘Derviş Afrin’ kod adlı terörist, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığına getirlidi.

Atamayı Suriye devlet televiyonu duyurdu. Semir Asu, YPG’nin bir numarası olan Mazlum Abdi’nin sağ kolu olarak ön plana çıkmıştı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, “PKK’lı bir terörist, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığımızın resmi sitesinde arananlar listesinde. Belki de bir gün ülkemize gelecek ve kırmızı halı ile karşılanacak. Colani hükümeti Öcalani hükümeti oldu” dedi. Bu atamayı eleştiren Çömez, şunları söyledi:

“Bir terörist bakan yardımcısı olarak atanıyor. Bu nasıl dünya liderliğidir?”