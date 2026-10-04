Xbox Game Pass, oyunculara aylık bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim imkânı sunarken, kütüphanesini her ay yeni oyunlarla genişletiyor. Ancak her yeni eklemeye karşılık, bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor. Ekim ayında Game Pass'e eklenecek oyunların ardından, bu ay platforma veda edecek yapımlar da netleşti.

CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 AYRIYOR

Game Pass'e 24 Nisan 2025'te çıktığı gün eklenen ve son yılların en iyi oyunları arasında gösterilen Clair Obscur: Expedition 33, 15 Ekim'de platformdan ayrılacak.

DİĞER AYRILAN OYUNLAR

Aynı tarihte Game Pass'ten ayrılacak diğer oyunlar arasında A Plage Tale Requiem, Pacific Drive ve Evil West gibi beğeni toplayan yapımlar da yer alıyor.

15 Ekim itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar şu şekilde:

The Casting of Frank Stone

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

Donut County

Evil West

Superball Nova

Roma (Game Preview)

Pacific Drive

A Plague Tale Requiem

GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR

Bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlar ise şöyle:

Keeper - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 2 Ekim

Gears of War: E-Day - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 6 Ekim

Echo Weaver - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim

Neon Abyss 2 - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim

Deep Dish Dungeon - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim

Valor Mortis - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim

Beyond These Stars - PC - 15 Ekim

Chained Beasts - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 15 Ekim

The Seance of Blake Manor - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 27 Ekim

Terrible Lizards - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 29 Ekim