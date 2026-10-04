Xbox Game Pass, oyunculara aylık bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim imkânı sunarken, kütüphanesini her ay yeni oyunlarla genişletiyor. Ancak her yeni eklemeye karşılık, bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor. Ekim ayında Game Pass'e eklenecek oyunların ardından, bu ay platforma veda edecek yapımlar da netleşti.
CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 AYRIYOR
Game Pass'e 24 Nisan 2025'te çıktığı gün eklenen ve son yılların en iyi oyunları arasında gösterilen Clair Obscur: Expedition 33, 15 Ekim'de platformdan ayrılacak.
DİĞER AYRILAN OYUNLAR
Aynı tarihte Game Pass'ten ayrılacak diğer oyunlar arasında A Plage Tale Requiem, Pacific Drive ve Evil West gibi beğeni toplayan yapımlar da yer alıyor.
15 Ekim itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar şu şekilde:
The Casting of Frank Stone
Clair Obscur: Expedition 33
Crime Scene Cleaner
Donut County
Evil West
Superball Nova
Roma (Game Preview)
Pacific Drive
A Plague Tale Requiem
GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR
Bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlar ise şöyle:
Keeper - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 2 Ekim
Gears of War: E-Day - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 6 Ekim
Echo Weaver - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
Neon Abyss 2 - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
Deep Dish Dungeon - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
Valor Mortis - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
Beyond These Stars - PC - 15 Ekim
Chained Beasts - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 15 Ekim
The Seance of Blake Manor - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 27 Ekim
Terrible Lizards - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 29 Ekim