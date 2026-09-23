Intelligencer'a verdiği mülakatta küresel gidişatı değerlendiren Diamond, bildiğimiz anlamdaki dünya düzeninin ve modern medeniyetin 2050 yılı civarında çökme olasılığının yaklaşık yüzde 49 olduğunu ifade etti.

2050 YILINI İŞARET ETTİ

İnsanlığın mevcut kaynakları büyük bir sorumsuzlukla tükettiğini vurgulayan ünlü yazar; tarım arazilerinin, tatlı su kaynaklarının, üst toprağın ve denizlerdeki balıkçılık alanlarının dünya genelinde "sürdürülemez" bir şekilde yönetildiğine dikkati çekti.

Mevcut tüketim ve çöp düzeninin bu hızla birkaç on yıl daha devam edebileceğini belirten Diamond, 2050 yılına kadar radikal ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlanamazsa her şey için çok geç olacağı uyarısında bulundu.

ÇÖZÜM İÇİN SEFERBERLİK ŞARTI

Çöküşün kesin bir kader olmadığını ve doğru adımlarla engellenebileceğini kaydeden Diamond, çözümün bireysel, kurumsal ve hükümet düzeyinde eş zamanlı atılacak adımlardan geçtiğini vurguladı.

İklim değişikliği ve çevre krizinin her seviyede ele alınması gerektiğini belirten akademisyen; bireylerin daha az araç kullanması veya toplu taşımaya yönelmesi, şirketlerin çevre dostu politikalara geçmesi ve devletlerin de bu süreci kapsayıcı yasalarla desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Diamond'a göre 2050 yılı, insanlığın ya daha sürdürülebilir bir yaşam yolunu bulacağı ya da kendi sonunu hazırlayacağı kritik bir dönüm noktası olacak.