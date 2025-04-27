Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi’nde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında Şimşek Bisküvisi ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Şimşek’in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜ İŞ İNSANI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol Şimşek, G.Ö., isimli kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınanlardan B.Ç ve A.Ü isimli kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, başka bir iş insanı M.B., ise serbest bırakıldı. Tutuklanan iki şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Karaman Valiliği tarafından uyuşturucu operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Öte yandan Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’ın 5 ay önce Erol Şimşek’i ofisinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

BÜROKRATLARLA ARASI İYİYDİ

Şimşek’in uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından ziyaret fotoğrafları apar topar silindi. Şimşek’i 2024 yılında Karaman Valisi olarak görev yapan ve daha sonrasında Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan V. Engin Sarıibrahim’in de ziyaret ettiği ortaya çıktı.

İHRACAT ÖDÜLÜ DE ALMIŞTI

Erol Şimşek’e ait Şimşek Bisküvi’nin 2004 yılında en çok ihracat yapan firmalar arasında yer alması nedeniyle ödül aldı. Ödülü dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdi.

Emniyet Müdürü ziyaret etti fotoğrafı sildi

Şimşek Bisküvisi Gıda ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Şimşek, Karaman’da En Başarılı Sanayici Ödülü almıştı. Emniyet Müdürü Mehmet Turan’ın yanı sıra Valilerden Kaymakamlara pek çok bürokrat Şimşek’i ofisinde ziyaret ediyordu.