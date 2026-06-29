Zanaat birası (craft beer) sektörü son dönemde ciddi bir daralma yaşarken, ABD’den gelen son haber krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Nebraska’nın ödüllü ve köklü bira üreticisi Zipline Brewing Company fabrikasını, tadım odasını ve bira salonunu tamamen kapatma kararı aldı. Şirket, 11 Haziran’da çalışanlarına hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın faaliyetlerine son verdi.

ZANAAT BİRASI KAN KAYBEDİYOR

Bira Üreticileri Birliği (Brewers Association) tarafından açıklanan veriler, sektörün genel bir kriz içinde olduğunu gösteriyor. Verilere göre, zanaat birası satış hacmi 2025 yılında %4 oranında geriledi. Perakende dolar satışları ise %2,8 azalarak 28 milyar dolara düştü. Bu rakam, 113 milyar dolarlık ABD bira pazarının %24,8'ini oluşturuyor. Birlik, faal zanaat birası fabrikalarının sayısının da aynı dönemde %2,9 azalarak 9.578'e gerilediğini bildirdi.

PANDEMİ SONRASI MALİYET ARTTI

Bir dönem Nebraska'nın en büyük zanaat birası üreticisi olan Zipline Brewing'in kapanma kararının arkasında, koronavirüs pandemisinin ardından derinleşen ekonomik dalgalanmalar yatıyor. Sektördeki en büyük sorunlardan biri ise hızla artan ham madde maliyetleri oldu.

Mordor Intelligence tarafından yayımlanan "2026 Kuzey Amerika Zanaat Birası Pazarı Raporu"na göre, ham madde fiyatlarındaki fahiş artışlar üretim ekonomisini ciddi şekilde sarstı. Raporda, "Maliyet artışlarının etkisi üretim ekonomisi üzerinde özellikle ağır oldu ve bira fabrikalarını fiyatlandırma stratejileri ile operasyonel modellerini gözden geçirmeye zorladı" ifadelerine yer verildi.

İŞÇİLER ÜRETİM YAPARKEN FABRİKA BOŞALTILDI

Nebraska Public Media'nın aktardığı bilgilere göre, Zipline 11 Haziran'da operasyonlarını aniden durdurdu. Bir şirket çalışanının yaptığı açıklamaya göre, işçiler tam da yeni bir parti bira üretimi gerçekleştirdiği esnada süreç tamamlanmadan tüm ekipmanlar kapatıldı ve personelin fabrikayı terk etmesi istendi.

Ani kapanışla birlikte fabrikanın Lincoln şehrindeki üretim tesisi, tadım odası ve bira salonunda çalışan yaklaşık 20 kişinin işine son verildi. KOLN-TV'nin haberine göre, Lincoln kentindeki Magnum Circle adresinde bulunan tesisin kapısına bir kapanma notu asıldı. Notta şu ifadelere yer verildi:

"Bira sektörü pandemiden bu yana muazzam zorluklarla karşı karşıya kaldı. Enflasyon ve diğer artan masraflar, dünya standartlarında birayı makul fiyatlarla üretme ve ayakta kalma gücümüzü elimizden aldıkça bu engeller daha da zorlaştı."

Şirket, üretimi durdurma kararı alsa da Lincoln'deki "Zipline Tap & Grill" adlı restoranın açık kalacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Restoran odaklı bir yapıya bürünürken, bu yeni sayfada müşterilerimizi ağırlamaya devam edeceğimiz için minnettarız" denildi.

BİRÇOK ÖDÜL ALMIŞTI

2012 yılında faaliyete geçen Zipline, ulusal çapta birçok altın madalyaya sahip saygın bir üreticiydi. Şirketin "Copper Alt" isimli birası, 2015 Büyük Amerikan Bira Festivali'nde ve 2022 ABD Açık Bira Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Ürün son olarak, 2023 yılında Nashville'de düzenlenen Dünya Bira Kupası'nda da altın madalyaya layık görülmüştü.

AKRS Equipment Solutions yöneticilerine ait olan şirketin eski müdürü Meghan Munyon, yönetimin kapanıştan önce işletmeyi satmak için girişimlerde bulunduğunu ancak sürecin başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.