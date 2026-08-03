Pakistan’daki Karakurum Dağları'nda yer alan, 8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak Dağı'nda perşembe günü meydana gelen çığ felaketinin ardından saatlerce çalışan kurtarma ekipleri acı haberi duyurdu.

Pakistan Dağcılık Kulübü tarafından pazar günü yapılan açıklamada, yaklaşık 5 bin 700 metre yükseklikte 4 ceset tespit edildi.

Bu cesetlerin arasında, İngiliz vatandaşı olan dünyaca ünlü dağcı Nirmal Purja da bulundu. Purja’nın liderlik ettiği uluslararası tırmanış grubunda yer alan 10 kişinin çığda hayatını kaybettiği, cumartesi günü şirketi Elite Expeditions tarafından duyurulmuştu.

Arama çalışmalarını sürdüren kara ekibinin, ulaşılan bedenleri bir Japon kampına nakledeceği öğrenildi

KURTULAN YOK

Pakistanlı yetkililer daha önce Purja'nın ekibinde yer alan ABD'li Mallory Geis, Ummanlı Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy ve Nepalli Pur Bahadur Gurung’un bedenlerinin çıkarıldığını açıklamıştı.

Pakistan Dağcılık Kulübü Sözcüsü Naila Kiani, 4 ceset bulunmuş olsa da kalan 6 dağcının da ölmüş olmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Yaşanan facia uluslararası alanda derin üzüntüyle karşılandı. İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens William, ordudaki hizmetlerinin ardından dağcılık tarihine geçen Purja’nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Nepal Başbakanı Balendra Şah, 6'sı Nepalli olmak üzere 10 dağcının kaybının ülkeyi derinden sarstığını belirterek "bu dağcıların mirası ülkemize ilham verecek" dedi.

NİRMAL PURJA KİMDİR?

İngiliz ordusunda 10 yılı özel kuvvetlerde olmak üzere 16 yıl görev yapan Purja, 2019 yılında dünyadaki 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvenin tamamına 189 günde tırmanarak dünya rekoru kırmıştı.

Başarısı "14 Zirve: İmkansız Yok" adıyla belgeselleştirilen ünlü dağcı, İngiltere'de eşi ve üç yaşındaki kızıyla yaşıyordu.

Purja, sosyal medya hesabındaki son paylaşımında, ek oksijen kullanmadan tüm 8 binlik zirvelere iki kez çıkan ilk insan olma hedefine ulaşmak için planlarına Broad Peak’i de eklediğini yazmıştı.

Ilk başarılı tırmanışı 1957'de gerçekleştirilen Broad Peak, dağcılık dünyasının en zorlu ve tehlikeli zirvelerinden biri olarak biliniyor.