7 Grammy ödülünün sahibi Kanadalı-Amerikalı şarkıcı Alanis Morissette, cinsel yönelimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. 52 yaşındaki sanatçı, katıldığı bir podcast programında kendisini panseksüel olarak tanımladığını söyledi.

Komedyen Fortune Feimster ve Tig Notaro'nun sunduğu Handsome podcast'ine konuk olan Morissette, 1995 yılında yayımlanan ve müzik dünyasında büyük ses getiren Jagged Little Pill albümü üzerine konuştu.

Program sırasında Feimster, şarkıcının geçmişte yaşadığı ilişkilerden esinlenerek yazdığı şarkılara gönderme yaptı. Morissette'e, yaşadığı hayal kırıklıklarının bir dönem kadınlara ilgi duymasına neden olup olmadığını sordu.

Ünlü şarkıcı ise bu soruya, "Ben panseksüelim, yani evet" yanıtını verdi.

Bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tig Notaro, Morissette'in gerçekten panseksüel olup olmadığını sordu. Şarkıcı, "Evet, öyleyim" diyerek açıklamasını doğruladı. Ayrıca cinsel yönelimiyle ilgili bu bilgiyi röportajın sonuna kadar saklaması üzerine esprili bir yorum yaptı.

DAHA ÖNCE KENDİSİNİ HETEROSEKSÜEL OLARAK TANIMLAMIŞTI

Panseksüellik, kişinin cinsiyet veya cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak insanlara romantik, duygusal ya da cinsel ilgi duyabilmesi anlamına geliyor.

Morissette, geçmişte kendisini "oldukça heteroseksüel" olarak tanımlamıştı. Sanatçının bu açıklaması, hayranları açısından da dikkat çekici bir değişim oldu.

2010 yılında söz yazarı Mario 'Souleye' Treadway ile evlenen Morissette'in bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Çiftin Ever adında 15 yaşında bir oğlu, Onyx adında 10 yaşında bir kızı ve Winter adında 7 yaşında bir oğlu var.

Şarkıcı, daha önce 2004-2007 yılları arasında oyuncu Ryan Reynolds ile nişanlı kalmıştı.

SEX AND THE CITY'DEKİ ÖPÜŞME SAHNESİNİ DE ANLATMIŞTI

Morissette'in cinsel yönelimiyle ilgili açıklaması, geçmişte yaşadığı başka bir deneyimi de yeniden gündeme getirdi.

Şarkıcı, HBO'nun popüler dizisi Sex and the City için kamera karşısına geçtiği dönemde Sarah Jessica Parker ile öpüştüğü sahne hakkında daha önce konuşmuştu.

Dizide Dawn karakterine hayat veren Morissette, şişe çevirme oyunu sırasında Carrie Bradshaw karakterini canlandıran Parker'ı öpmüştü.

Eylül ayında Call Her Daddy podcast'ine katılan sanatçı, söz konusu sahnenin gerçekleşmesinde kendisinin de rolü olduğunu anlattı. Morissette, kadın karakterler arasında böyle bir yakınlaşma yaşanması fikrini yapım ekibine kendisinin ilettiğini söyledi.

Şarkıcı, "Onlarla iletişime geçtim. Onlar da 'Evet, biz de aynı şeyi düşünüyorduk' dediler" ifadelerini kullandı.

Parker ile öpüşme anını da anlatan Morissette, deneyimi "çok hoş", "kolay" ve "neşeli" sözleriyle tanımladı.

Sanatçı, 2008 yılında The Advocate dergisine verdiği röportajda da romantik ilişkileri ve cinselliğin keşfedilmesi üzerine konuşmuştu. Morissette, kişinin kendi cinselliğini keşfetmesini "güzel bir geçiş töreni" olarak nitelendirmişti.