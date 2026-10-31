Türkiye hazır giyim sektöründe ihracat faaliyetleri yürüten Baggi Tekstil İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret AŞ ile bağlantılı kişi ve şirketlerin yargıya taşıdığı konkordato sürecinde nihai karar açıklandı. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi; Baggi Tekstil Turgutlu Şubesi, Samert Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Hasan Keçeci’nin konkordato tasdik taleplerinin reddine hükmetti.

TÜM KORUYUCU TEDBİRLER VE KESİN MÜHLET KALKTI

Mahkemenin 2025/627 esas sayılı dosya üzerinden 23 Ekim tarihinde aldığı karara göre; Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Baggi Tekstil Turgutlu Şubesi, Samert Tekstil ve Hasan Keçeci için daha önce tesis edilmiş olan kesin mühlet kararı kaldırıldı.

Hüküm doğrultusunda, yargılama sürecinde borçlular lehine uygulanan tüm geçici ve kesin koruyucu tedbirlerin sonlandırılmasına ve durumun ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi.

KARARDA İFLAS HÜKMÜ YER ALMADI

Açıklanan mahkeme ilamında, konkordato tasdik taleplerinin geri çevrilmesi ve yasal koruma tedbirlerinin son bulması yönünde hüküm kurulurken, taraflar hakkında herhangi bir iflas kararı verilmedi. Mevcut yasal çerçevede konkordato talebinin reddedilmesi, şirketlerin doğrudan iflasına hükmedildiği sonucunu doğurmuyor.

SEKTÖREL İHRACAT SIRALAMASINDA YER ALMIŞTI

Konkordato talebi reddedilen Baggi Tekstil, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) verilerine göre belirlenen 2022 yılı "İhracatın Yıldızları" listesinde gümüş kategoride tescillenmiş şirketler arasında bulunuyordu.