Polonya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı, detektör kullanıcılarının arama izinlerini kolaylaştırmak adına Dijitalleşme Bakanlığı ile ortak bir mobil uygulama projesi yürütüyor. 1 Ocak 2027’de erişime açılması planlanan sistem, amatör arayıcıların bürokratik onay süreçlerini beklemeden bildirimde bulunarak arama yapmalarına olanak tanıyor.

RESMİ İZİN YERİN BİLDİRİM ESASI

13 Temmuz 2023 tarihli yasal düzenlemeye dayanan sistem, Voyvoda Tarihi Eserler Koruyucusu’nun onay sürecini devre dışı bırakıyor. Yeni modele göre, uygulama üzerinden bildirimde bulunan kullanıcılar doğrudan arama faaliyetine başlayabilecek.

YÜKSEK PARA ÖDÜLLERİ GÜNDEME GELDİ

Düzenleme kapsamında, tarihi veya bilimsel değeri yüksek buluntuları bildiren kullanıcılara ödül verilmesi öngörülüyor. Standart ödül tutarı ortalama maaşın 25 katı olan yaklaşık 230 bin PLN (yaklaşık 2 milyon 900 bin lira) olarak belirlenirken, istisnai durumlarda bu miktar 30 katına çıkabiliyor.

Bakanlığın 2024 yılı projeksiyonlarına göre, ödül bütçesinin yıllık bazda 6,5 milyar PLN seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

UZMANLAR TAHRİBATA NEDEN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARI YAPTI

Bakanlığın danışman organı konumundaki Ulusal Miras Enstitüsü ve çeşitli bilimsel çevreler, uygulamanın tescilsiz alanlarda tahribata yol açabileceği uyarısında bulundu. Enstitü, koruma kurullarının müdahale yetkisinin kısıtlanmasının ve maddi teşviklerin, bilimsel metodoloji dışındaki arama faaliyetlerini artırabileceğini savundu.

Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı yetkilileri ise mevcut metnin bir milletvekili teklifi sonucu oluştuğunu, arkeolojik varlıkların güvenliğini teminat altına alacak yeni yasal revizyonlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildiriyor.