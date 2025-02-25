Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Kuğulu Tabiat Parkı bölgesindeki ormanlık alanda odun kesmeye giden 67 yaşındaki Süleyman Gevenli, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
EMNİYET VE JANDARMA ARAMAYA BAŞLADI
Süleyman Gevenli, ormanlık alanda odun kesmek için gittiği sırada evine dönmeyince yakınları durumu yetkililere bildirdi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Gevenli'yi bulmak için çalışma başlattı.
CESEDİNE ULAŞILDI
Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, ormanlık alanda Süleyman Gevenli’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gevenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre, Süleyman Gevenli'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.