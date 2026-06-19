Avcılar Firuzköy Mahallesi’ndeki Hasan Önal Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon başına geçip aracı hareket ettirmesinin ardından yolda ilerlemeye başladı.

Kamyon, caddede seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi. Kazanın gerçekleştiği esnada yoldan şans eseri başka bir aracın ya da yayanın geçmiyor oluşu olası bir yaralanmanın önüne geçti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kamyonun devrilme anı ve sonrasında yaşananlar, caddede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hareket halindeki kamyonun aniden yan yatarak devrildiği ve kasasında taşınan odunların tümünün yola savrulduğu anlar yer aldı. Kazanın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çekici sevk edildi. Devrilen kamyon çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken, çevreye saçılan odunlar da toplanarak yeniden kamyona yüklendi ve yol trafiğe uygun hale getirildi.