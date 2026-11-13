Olay, akşam saatlerinde D-140 kara yolu Akyazı Durmuşlar sapağında meydana geldi. Römorka binen Temiz, traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Durumu fark eden traktör sürücüsü, aracı durdurup Temiz'in yardımına koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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