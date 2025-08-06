

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Taşkınpaşa köyünde, odunluk olarak kullanılan alanda İslam medeniyetine ait 600 yıllık ibadethane çıktı. Kayadan oyma mekanın araştırmasını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri yaptı.

600 yıllık ibadethanenin açların doğrulduğu bir olduğunu düşünen Doç. Dr. Savaş Maraşlı, "Belki tekkede çorbanın kaynadığı, yemeğin yapıldığı, misafirlerin ağırlandığı, açların doyurulduğu bir yer. Çünkü tekkelerde böyle tasavvuf anlayışları var. Bu tarz bir mekan olduğunu anlıyoruz. Daha önce hiçbir literatürde geçmiyor bu yapı" diye konuştu.

ODUNLUKTAN 600 YILLIK YAPI ÇIKTI

Mekan, 1960'lı yıllarda tarihçiler tarafından deşifre edildiğini söyleyen Maraşlı, "Külliyenin camisi, türbesi, zaviyesi. Fakat bu yapıya kimse değinmiyor. Aslında 600 yıllık. İlk defa gün yüzüne çıkan, saklanmış ve belki de saklandığı için de bu şekilde korunmuş. Yapının cephe süslemeleri Selçuklu ve Beylikler Dönemi mimari özelliklerini taşıyor. Malzeme ve teknik açıdan da dönemin izlerini barındırıyor" dedi.

ERETNA DÖNEMİNE AİT OLABİLİR

İbadethanede yoğun bir şekilde geometrik ve bitkisel süslemelerin kullanıldığını ifade eden NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Altın, yapının Eretna dönemine ait olabileceğini aktardı. Taşkın, yapının ne amaçla kullanıldığını henüz bilmediklerini söyledi.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Hala araştırmaların devam ettiğini aktaran Taşkın, yapının taşına değinerek, "Hemen arkamda gördüğünüz niş, muhtemelen mihrap nişi. Çünkü kıble yön tayinine baktığımızda cami ile aynı yöne denk geliyor. Burası bir mescit olarak kullanıldı mı tam olarak bilmiyoruz ama en azından mihrabı olduğu için işlevsel olarak burada namaz kılındığını belirtebiliriz" ifadelerini kullandı.

ERETNA BEYLİĞİ NEREDE KURULDU?

Eretna Beyliği, 14. yüzyılın ortalarında Anadolu'da kurulmuş bir Türk beyliğidir. İlhanlıların zayıflamasıyla birlikte 1335 yılında Kayseri merkezli olarak Eretna Bey tarafından kurulmuştur. Aslen Uygur kökenli olan Eretna Bey, İlhanlılara bağlıyken bağımsızlığını ilan etmiş ve özellikle Sivas, Kayseri ve Tokat çevresinde etkili olmuştur. Bilim ve kültüre önem veren beyliğin en parlak dönemi, Eretna Bey’in oğlu Mehmed Bey zamanında yaşanmıştır. Beylik, 1381 yılında Kadı Burhaneddin tarafından sona erdirilmiştir.