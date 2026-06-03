OECD, üç ayda bir yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisi için Mart'ta yüzde 3.3 olarak açıkladığı 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3.1'e düşürdü.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılki seyri hakkında "2026'nın ilk yarısındaki başındaki zayıflamanın ardından Ortadoğu'daki çatışmaların olumsuz etkilerinin hafiflemesiyle iç talebin toparlanması ve 2026'da yıllık büyümenin %3.1'e ulaşması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

OECD, bu yıl için küresel ekonomi için büyüme tahminini de %2.9'dan %2.8'e indirdi.

Kuruluş, 2027 için küresel büyüme beklentisini %3'den %3.1'e yükseltirken, Türkiye için 2027 büyüme beklentisini %3.8'de sabit tuttu.

ENERJİ FİYATLARI TÜRKİYE2DE ENFLASYONU YÜKSELTİYOR

OECD, İran savaşı nedeniyle yükselen enerji ve gübre fiyatlarının, bu ürünlerde ithalata bağımlı olan Türkiye'de cari açık ve enflasyonu yükseltici etki yarattığını belirtti.

Raporda bu ürünlerde ithalatın ağırlıklı olarak deniz trafiğinin aksadığı Basra Körfezi'yle bağlantısı olmayan bölgelerden yapılması sebebiyle arz riskinin düşük olduğu ifade edildi.

OECD, Türkiye'de enflasyonun hızlı şekilde düşürülmesinin politika önceliği olduğunu belirterek, gerekirse merkez bankasının faiz artırması gerektiğini ifade etti.

OECD, kısmi mali sıkılaşmanın ardından artan faiz yükü ve enerji desteklerinin etkisiyle bütçe açığının geçen yılki yüzde 2.9 seviyesinden bu yıl yüzde 3.3'e, gelecek yıl ise yüzde 3.4'e yükseleceğini öngördü.

Raporda, Temmuz 2025'te başlayan faiz indirimlerine verilen aranın emtia fiyatları yüksek seyrettikçe devam etmesinin ancak 2027 sonuna kadar politika faizinin yüzde 20 seviyesine indirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.