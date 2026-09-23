Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,7'ye, 2027 tahminini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya indirdi.

OECD, Türkiye'nin 2026 yılı manşet enflasyon tahminini yüzde 28,4'ten yüzde 31,5'e, 2027 enflasyon tahminini ise yüzde 18,3'ten yüzde 24,7'ye yükseltti.

Kuruluş, Türkiye'de enflasyonun düşüşünün devam edeceğini, ancak enerji ve gübre maliyetlerinin enflasyon için bir engel olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele ettiğini belirten OECD, yıllık enflasyonun 2022 sonlarında yüzde 85,5 ile zirve yaptığına, Mayıs 2024'te ise yüzde 70'in üzerine çıktığına dikkat çekti. Enflasyonun, merkez bankasının uyguladığı sıkılaştırma politikalarının ardından gerilemeye başladığını ifade etti.

OECD, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini haziran ayında da aşağı yönde revize etmişti. Kuruluş, yüksek enerji ve emtia fiyatları ile sıkılaşan finansal koşulların iç talebi zayıflattığını gerekçe göstererek tahmini düşürmüştü. Bu, OECD'nin 2026 yılı Türkiye büyüme tahmininde yaptığı üçüncü aşağı yönlü revizyon oldu. Haziran ayında 2027 büyüme tahmini değiştirilmemişti.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

OECD, küresel büyüme tahminlerini ise yukarı yönde güncelledi. Kuruluş, yapay zeka destekli yatırımların küresel ekonominin beklenenden daha iyi performans göstermesine katkı sağladığını belirtti. Ancak daha güçlü bir enerji şokunun 2027 görünümünü olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

OECD, Euro Bölgesi'nin 2026 ve 2027'de yüzde 1,0 büyümesini beklerken, ABD ekonomisi için büyüme tahminini 2026'da yüzde 2,2, 2027'de yüzde 2,1 olarak öngörüyor.

Kuruluş, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl bir kez daha faiz artıracağını, ardından politika faizlerini 2027 boyunca sabit tutacağını tahmin ediyor.