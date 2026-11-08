Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu Rampası mevkisinde 7 aracın karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, bir TIR şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin ilk kazanın ardından yola inen yayaya, ardından bariyerlere çarptığı görüldü. Görüntüleri kaydeden TIR şoförünün "Of of... Allah'ım! Adamı ezdi" dediği, yaralanan sürücünün de acı içinde çığlık attığı duyuluyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde otoyolun Ankara yönünde meydana geldi. 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR da kazaya karıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ile kaza sonrası yola inen bir yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAYAYA ÇARPTIKTAN SONRA BARİYERLERE SAVRULDU

Cep telefonu kaydında, kayan otomobilin yayaya ve bariyerlere çarpmasının ardından başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı. Otomobilin çarptığı yayanın acı çığlıkları da kayda yansıdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.