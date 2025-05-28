Sessizlikler, bakışmalar ve ani değişen davranışlar... Kurumsal hayatta görünmeyen ama etkisi oldukça güçlü bir iletişim türü var: Dedikodu. Masum görünebilir ama hedef haline gelen biri için bu süreç oldukça yıpratıcı olabilir. İşte, ofis dedikodusunun odağında olduğunuzu gösteren 5 belirgin işaret...

1. SESSİZLİK HER ŞEYİ SÖYLER

Bir ortama girdiğinizde konuşmaların aniden kesilmesi ya da insanların size karşı fazla ciddi ya da mesafeli davranması dikkat çekici olabilir. Eskiden sizi sıcak karşılayan ekip arkadaşlarınız artık göz temasından kaçıyorsa, bu durum bir şeylerin konuşulduğunun göstergesi olabilir.

2. SİZİNLE İLGİLİ SÖYLENTİLER DUYUYORSANIZ

“Bunu duyduğuma inanamadım, ama sana sormadan edemedim…” gibi cümleler sıklaşmaya başladıysa, hakkınızda bir söylenti dolaşıyor olabilir. Farklı kişilerden aynı konuyla ilgili yorumlar duymak da bu iddiayı güçlendirir.

3. GİZLİ BAKIŞLAR VE FISILTILAR

Kimi zaman gözler, kelimelerin önüne geçer. Ofiste fark ettiğiniz gizli bakışlar, fısıldaşmalar ve sizinle ilgiliymiş hissi uyandıran kahkahalar, dedikodunun varlığına işaret edebilir.

4. PASİF AGRASİF TAVIRLAR

Bazı çalışma arkadaşlarınızın size karşı alaycı, iğneleyici ya da üstü kapalı imalarla yaklaştığını fark ediyorsanız, bu durum da hedefte olduğunuzu gösterebilir. Sosyal medyada üstü kapalı yapılan paylaşımlar da bu sürece eşlik edebilir.

5. SOSYAL DIŞLANMA BAŞLADIYSA

Ofis içi yemek organizasyonlarına ya da kahve molalarına artık çağrılmıyor musunuz? Eskiden sizinle sık vakit geçiren meslektaşlarınız artık sizi görmezden mi geliyor? Bu, dedikodunun etkisini sosyal izolasyonla göstermeye başladığını gösterir.

PEKİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, böyle bir durumda paniğe kapılmamak gerektiğini vurguluyor. Öncelikle çevreyi dikkatlice gözlemlemek, güvenilen bir iş arkadaşıyla durumu paylaşmak ve profesyonel duruşu korumak ilk adımlar arasında yer alıyor.

Eğer süreç, psikolojik olarak yıpratıcı bir boyuta ulaştıysa, İnsan Kaynakları birimiyle açık bir şekilde iletişime geçmekten çekinilmemeli. Dedikodular gelip geçici olabilir. Ama sizin iş etiğiniz ve duruşunuz kalıcıdır.