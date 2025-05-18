Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyonu beraberinde getiriyor. Yükselen enflasyonla beraber gıdadan barınmaya, barınmadan ulaşıma her kalem grubunun fiyatı her geçen gün artıyor. Özellikle son dönemlerde konut fiyatlarındaki artış, en çok yükselen kalem gruplarından olmuştu. Konut fiyatlarındaki bu artışlar ticari gayrimenkuller açısından ise ofis pazarındaki fiyat artışları dikkat çekiyor.

Merkez Bankası'nın yeni yayımladığı "Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TFGE) Ocak-Mart 2025" raporuna göre ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe (ekim-aralık) kıyasla yüzde 7,7 artan TFGE, Ocak-Mart 2024'e kıyasla nominal yüzde 32,4 artarken reel olarak yüzde 5,2 azalış gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

İstanbul, Ankara ve İzmir'in TGFE'leri önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 9,7 ve yüzde 9,8 artış gösterdi. Önceki çeyreğe göre en çok artışın yüzde 10,2 ile ofis fiyat endeksi olduğu görülüyor.

Ofisteki yıllık nominal artış yüzde 30,3 olurken önceki çeyreğe göre artışlar, İstanbul için yüzde 7,6, Ankara için yüzde 7,2 ve İzmir için yüzde 10,5 hesaplandı.