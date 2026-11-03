Uzaktan çalışma, birçok çalışan için vazgeçilmez hale gelse de bazı şirketler, çalışanlarının yeniden ofise dönmesi konusunda ısrarcı davranıyor. Kanada'nın telekomünikasyon şirketlerinden Bell'de yaşananlar ise bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Şirketin, haftada 3 gün ofise gitme şartına uymayan çalışanları herhangi bir uyarı yapmadan işten çıkardığı öne sürüldü.

Günümüzde birçok çalışan, işini evden sürdürebilecek imkanlara sahip. Özellikle bilgisayar ve telefonla yürütülen işlerde fiziksel olarak ofiste bulunmak her zaman gerekli olmayabiliyor. Görüşmeler çevrim içi yapılıyor, dosyalar dijital ortamda paylaşılıyor ve projeler uzaktan takip edilebiliyor.

Buna rağmen bazı işverenler, çalışanlarının ofiste bulunmasını istiyor. Yöneticiler, çalışanları doğrudan görebilmeyi ve çalışma saatleri boyunca kontrol edebilmeyi tercih ediyor. Bu nedenle uzaktan çalışma konusunda şirketlerle çalışanlar arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Haftada 3 gün ofise gitmeyen çalışanlar işten çıkarıldı

Kanada'nın telekomünikasyon şirketi Bell'de yaşananlar, bu anlaşmazlığın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Şirketin bazı çalışanları, haftada 3 gün ofise gitme kuralına uymadıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

Bir çalışan, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak şirketin kendilerini herhangi bir uyarı yapmadan işten çıkardığını belirtti. Paylaşımda, işten çıkarılan kişilere kıdem tazminatı da ödenmediği iddia edildi.

Bir kullanıcı, büyük şirketlerin kıdem tazminatı ödemeden çalışan sayısını azaltmak için bu tür yöntemlere başvurabildiğini ileri sürdü.

Kanada'da işverenlerin çalışanlarını her durumda uyarı yapmadan işten çıkaramayacağına dikkat çeken kullanıcılar da oldu. Bazı çalışanlar, şirketlerin işten çıkarma kararlarını farklı gerekçelere dayandırarak bu kuralları aşabildiğini düşünüyor.

Ofise gelip kısa süre sonra ayrılanlar da tartışma konusu oldu

Bell'deki tartışmada öne çıkan bir diğer konu ise çalışanlar arasında "kahve kaydırma" olarak anılan uygulama oldu.

Bu yöntemde çalışanlar, ofise geldiklerini göstermek için giriş kartlarını okutuyor ancak kısa süre sonra iş yerinden ayrılıyor. Böylece sistemde ofise gelmiş görünüyorlar.

Bir eski Bell çalışanı, bu davranışın şirkette yaygınlaştığını öne sürdü. Çalışanların çoğunun ofise yalnızca giriş kartlarını okutmak için geldiğini, ardından ayrıldığını belirtti.

Aynı kullanıcı, uzaktan çalıştığı dönemde görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini savundu. Toplantılara katıldığını, toplantı uygulamaları üzerinden gelen mesajlara hızlıca yanıt verdiğini ve kendisinden beklenen işleri zamanında tamamladığını söyledi.

Çalışan, kendilerine önceden resmi bir uyarı yapılması halinde ofise devam konusunda gerekli düzenlemeleri yapabileceklerini de belirtti.

İddialara göre çalışanların ofise giriş kayıtları bulunmasına rağmen bazı kişiler hakkında aniden işten çıkarma kararı verildi. Yaşananlar, uzaktan çalışma düzeni ve işverenlerin ofise dönüş politikaları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.