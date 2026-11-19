Bir dönem evsiz kalan ve borç batağına sürüklenen 31 yaşındaki Carter Stevens, başkalarının çöpe attığı eşyaları satarak hayatını değiştirdi. Atık konteynerlerinde değerli ürünler arayan Stevens, bugün yılda 120 bin euronun (yaklaşık 6 milyon lira) üzerinde satış geliri elde ediyor.

Birkaç yıl önce ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yaşayan 31 yaşındaki Carter Stevens, hayatının en zor dönemlerinden birini geçiriyordu. Borçları giderek artmış, evsiz kalmış ve nasıl yeniden ayağa kalkacağını bilemez hale gelmişti. Bugün ise başkalarının kullanmadığı eşyaları değerlendirerek yılda 120 bin eurodan fazla gelir elde eden bir girişimciye dönüştü.

Stevens'ın hikayesi, aslında oldukça farklı bir başlangıca sahip. Varlıklı bir ailede büyüyen genç adamın babası Chris Stevens, birçok ünlü Amerikalı müzisyenle çalışmış başarılı bir müzik yapımcısıydı. Ancak bağımlılık sorunları, kontrolsüz harcamaları ve biriken borçları nedeniyle hayatı kısa sürede değişti. Okulu bırakan Stevens, bir dönem aylık giderleri 13 bin euroyu aşmasına rağmen bu harcamaları karşılayamaz hale geldi.

Önce kiralık bir depoda uyumak zorunda kaldı, ardından üç hafta boyunca arabasında yaşadı. Hayatını yeniden kurmak için bir çıkış yolu ararken hiç beklemediği bir fırsatla karşılaştı.

HER ŞEY ÇÖPE ATILAN BİR ÇİFT SPOR AYAKKABIYLA BAŞLADI

Stevens'ın hayatındaki dönüm noktası Mart 2024'te yaşandı. Bir benzin istasyonunda çöpe atılmış bir çift Nike spor ayakkabısı gördü. Ayakkabıları alıp temizledikten sonra satışa çıkaran Stevens, bu ilk denemesinden yaklaşık 30 euro kazandı.

Kazandığı para çok büyük değildi ancak ona yeni bir fikrin kapısını açtı. İnsanların çoğu zaman hâlâ kullanılabilecek ve piyasada değer gören eşyaları çöpe attığını fark etti. Bunun üzerine ofis binalarının, depoların ve lüks konutların çevresindeki atık konteynerlerini araştırmaya başladı.

Kısa süre içinde çöpe atılan bazı eşyaların aslında yüzlerce, hatta binlerce euro değerinde olduğunu gördü. Üstelik bunları yeniden satışa sunarak önemli bir gelir elde edebilirdi.

ÇÖP KONTEYNERİNDE 190 ADET PAHALI OFİS SANDALYESİ BULDU

Stevens'ın en kazançlı keşiflerinden biri, bir ofis binasının yakınında karşılaştığı Steelcase marka ofis sandalyeleri oldu. Mağazalarda tanesi 850 euronun üzerinde fiyatlarla satılan sandalyelerden çok sayıda bulmuştu.

Bulduklarını taşımak için yarı römorklu kamyonunu ve kendi yaptığı römorku kullandı. Toplam 190 sandalye toplayan Stevens, bunların büyük bölümünü toplu olarak, kalanını ise internet üzerinden bireysel alıcılara sattı. Yalnızca bu satıştan yaklaşık 23 bin 700 euro gelir elde etti.

Bu kazanç, çöpten eşya toplamanın geçici bir gelir kapısından çok daha fazlası olabileceğini gösterdi. Stevens artık bu işi düzenli bir kazanca dönüştürmeye karar vermişti.

ÇÖPTEN SAMURAY KILICI, TASARIM MOBİLYA VE ELEKTRONİK EŞYA ÇIKARDI

Stevens'ın buldukları ofis sandalyeleriyle sınırlı kalmadı. Aralarında el yapımı İran halılarının, pahalı tasarım mobilyaların, tabletlerin ve elektrikli aletlerin de bulunduğu pek çok değerli eşyayı çöpe atılmış halde buldu. Hatta bir keresinde bir ofis binasının dışında 120 adet yüksekliği ayarlanabilir masa keşfetti. Buluntuları arasında samuray kılıçları bile vardı.

Topladığı eşyaları önce temizleyen, gerektiğinde onaran veya düzenleyen Stevens, daha sonra fotoğraflarını çekerek satışa hazırlıyor. Ürünlerini eBay ve Facebook Marketplace gibi çevrimiçi platformlarda alıcılarla buluşturuyor.

Bu yöntemle elde ettiği kazanç zamanla ciddi boyutlara ulaştı. Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki bir yıllık dönemde yaklaşık 120 bin euro satış geliri elde etti. Ancak bu rakamın net kâr değil, satışlardan elde edilen toplam gelir olduğunu belirtmek gerekiyor. Nakliye, depolama ve diğer işletme giderleri de kazancından düşülüyor.

EVİNDEKİ EŞYALARIN ÇOĞUNU DA ÇÖPTEN TOPLADI

Stevens, değerli ürün bulma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüğü ofis binalarının ve varlıklı konut bölgelerinin çevresinde arama yapıyor. Özellikle yemek artığı bulunmayan, kuru atık konteynerlerini tercih ediyor. Bazı durumlarda ise atılan eşyaları alabilmek için bina yönetimlerinden izin istiyor.

İşini yürütürken masraflarını olabildiğince düşük tutmaya da özen gösteriyor. Çöpe atılan karton kutuları ve kargo bantlarını yeniden kullanarak ambalaj malzemelerine para harcamaktan kaçınıyor.

Üstelik yalnızca sattığı ürünleri değil, kendi evinde kullandığı eşyaların önemli bir bölümünü de bu şekilde buluyor. Dairesindeki mobilyaların çoğu, bir zamanlar başkalarının gözden çıkarıp çöpe attığı eşyalardan oluşuyor.

KAZANCINA RAĞMEN TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Borçlarını kapatmayı ve birikim yapmayı başaran Stevens, elde ettiği gelirin her zaman aynı seviyede olmayabileceğinin farkında. Yıllık kazancının önemli bir bölümünün birkaç büyük satıştan kaynaklandığını, dolayısıyla her yıl benzer gelir elde etmesinin garanti olmadığını söylüyor.

Bu nedenle geçmişte yaptığı harcamalardan da uzak duruyor. Bir zamanlar parasını pahalı otomobillere, kıyafetlere ve lüks ürünlere harcayan Stevens, artık tasarrufa öncelik veriyor. Daha düzenli bir gelir elde edebilmek için emlak sektöründe yeni bir iş kurmayı da değerlendiriyor.

Ancak çöpe atılan eşyaların arasında değerli ürünler aramaktan vazgeçmeye niyeti yok. Çünkü onun için her yeni konteyner, beklenmedik bir kazanç fırsatı anlamına geliyor. Stevens'ın hikayesi, başkalarının gözden çıkardığı eşyaların doğru değerlendirildiğinde önemli bir gelir kapısına dönüşebileceğini gösteriyor.