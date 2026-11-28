ABD'nin Massachusetts eyaletinde yol kenarında saldırgan yabani hindilerin kovaladığı bir kadın, bölgeden araçlarıyla geçen 2 kişinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, eyaletin Newton kentindeki Old Farm Road üzerinde cumartesi günü meydana geldi. Papazıyla birlikte bölgede araçla seyir halinde olan Taryn Laprade, yol kenarında 2 yabani hindiden kaçmaya çalışan bir kadın fark etti.

Yaşananları yerel televizyon kanalı WHDH-TV'ye anlatan Laprade, daha önce bölgede sık sık hindi gördüğünü ancak hiç bu kadar saldırgan tavırlarla karşılaşmadığını belirtti. Hindilerin kadına iyice yaklaştığını ve giderek daha agresif hale geldiğini gören Laprade, kadının yardıma ihtiyacı olduğunu anladığını ifade etti.

Aracının camını indirerek o anları cep telefonuyla kaydetmeye başlayan Laprade, kadına kuşların neden saldırdığını sordu. Kadın ise hindileri beslemediğini ve herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyledi.

Bu sırada üçüncü bir hindinin de kovalamacaya dahil olması üzerine durum tehlikeli bir hal aldı. NBC Boston'a konuşan Laprade, hindilerin kadına zarar vereceğinden endişe ederek kendisine hızla araca binmesi için bağırdığını aktardı.

Kadının güvenli bir şekilde kamyonete binebilmesi için araçtaki papaz dışarı çıkarak hindilerin dikkatini dağıttı. Yapılan müdahalenin ardından araca alınan kadının olayı yara almadan atlattığı bildirildi.