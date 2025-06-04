Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın taraftar grupları yönetime tepki olarak kulüp idaresinin de yer aldığı Parque Sao Jorge'yi bastı.
Parque Sao Jorge, Corinthians'ın ana örgütlü taraftarları tarafından işgal edildi. Eylem , Sao Paulo takımının ana taraftar grubu olan Gavioes da Fiel, kulübün mevcut siyasi bağlamı nedeniyle olayı bir "direniş eylemi" olarak gerçekleştiğini açıkladı.
TALEPLERİNİ İLETTİLER
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, taraftarların Parque Sao Jorge'un ana girişinden girdiği görüldü. Kapılar kapatıldıktan sonra taraftarlar tesislerin önüne 'Yas, kötü yönetim nedeniyle kapalı' yazılı bir pankart bıraktı.
Taraftarlar, yönetimden oy hakkı, tüzük değişikliği ve kulübü borca sokan yöneticilere ceza verilmesini istedi.
Yönetime yakın taraftar gruplarının geri dönüşünün önünün kapatılmasını isteyen öfkeli grup, taraftarlarını temsil etmeyen aileler, iş adamları ve çıkar grupları tarafından yönetilen konseyin niteliksiz olduğunun ilanını da talep etti.