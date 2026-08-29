122. dönem ÖGG sınavı bugün gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan takvime göre düzenlenecek sınav öncesinde adayların en çok merak ettiği konuların başında sınavın başlama saati, oturum süresi ve soru sayısı geliyor. Silahlı ve silahsız adaylar için uygulanacak sınav süreleri ise farklılık gösteriyor.

29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak ÖGG sınavı, 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi kapsamında düzenlenecek. Adayların sınav öncesinde kendileri için belirlenen okul, blok ve salonda hazır bulunmaları ve sınav saatine dikkat etmeleri gerekiyor.

122. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SAAT KAÇTA?

Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı bugün saat 10.00'da başlayacak. Adaylar, kendileri için belirlenen okul, blok ve salonda sınava girecek.

ÖGG SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Özel güvenlik sınavında adaylara tanınan süre, katılacakları sınav türüne göre değişiyor.

Silahlı özel güvenlik sınavı: 150 dakika

Silahsız özel güvenlik sınavı: 120 dakika

Silah farkı sınavı: 30 dakika

Adaylar, sınavın ilk 30 dakikası ile son 20 dakikası içerisinde sınav salonundan ayrılamayacak. Kılavuzda belirtilen kurallara göre adaylara ek süre de verilmeyecek.

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Silahsız özel güvenlik sınavına girecek adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak.

Silahlı sınava katılan adaylar ise 100 temel sorunun yanı sıra 25 silah bilgisi sorusunu da yanıtlayacak. Böylece silahlı adayların karşısına toplam 125 soru çıkacak.

Yalnızca silah farkı sınavına girecek adaylar ise 25 silah bilgisi sorusunu cevaplayacak.

ÖGG SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.