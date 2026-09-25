Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takviminde, 2026 yılında gerçekleştirilecek ÖGG sınavının tarihi belli oldu. Buna göre 123. dönem ÖGG sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih ile sonuçların açıklanacağı gün de EGM takviminde yer alıyor.

123. dönem ÖGG sınavı ne zaman?

123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sınava, özel güvenlik temel eğitimini veya yenileme eğitimini tamamlayan kursiyerler katılabilecek. Adayların sınav giriş belgeleri ve sınava ilişkin diğer ayrıntılar için EGM tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

123. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarının 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor.

Adaylar, soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilecek ve kendi cevapları üzerinden tahmini puanlarını değerlendirebilecek.

123. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

123. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar sınavdaki başarı durumlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların, resmi sonuç sorgulama işlemleri için EGM'nin ilgili kanallarını takip etmesi gerekiyor.

123. dönem ÖGG sınav tarihleri

2026 yılında yapılacak 123. dönem ÖGG sınavına ilişkin takvimde yer alan tarihler şöyle:

ÖGG sınav tarihi: 24 Ekim 2026 Cumartesi

ÖGG sınav saati: 10.00

Sınav soruları ve cevap anahtarı: 27 Ekim 2026

ÖGG sınav sonuçları: 13 Kasım 2026

Özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini tamamlayan adaylar, sınav sürecindeki güncel gelişmeleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi açıklamalarından takip edebilecek.