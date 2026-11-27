Olay, ilçe merkezindeki Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen bazı öğrencilerde bir süre sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 9 öğrenci, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun belirlenmesi için inceleme başlattı.