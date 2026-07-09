

Hafta boyunca 30-32 derece civarında seyreden bunaltıcı sıcaklıklardan sonra Marmara Bölgesi derin bir nefes almaya hazırlanıyor. Ancak bu serinleme, yanında ciddi bir fırtınayı da getiriyor. AKOM ve Meteoroloji’den gelen peş peşe uyarılara göre, Balkanlar üzerinden sarkan serin ve yağışlı hava dalgası özellikle İstanbul ve Trakya kesiminde hayatı durdurabilir. Yarın saat 08.00 ile 18.00 arasında metrekareye 20 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. İstanbul Avrupa Yakası ve Kırklareli (26°C) sakinlerinin ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışına karşı tetikte olması gerekiyor. Bursa (30°C) ve Çanakkale (29°C) ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışla serinleyecek iller arasında.

EGE VE GÜNEYDOĞU KAVRULMAYA DEVAM EDİYOR: 38 DERECE

Marmara serinlik dalgasıyla çalkalanırken, ülkenin güney ve batı uçlarında adeta yaz sıcağı savaşı yaşanıyor. Ege'nin iç kesimlerinde sadece Kütahya yağmura teslim olurken; Denizli 37°C, Manisa 35°C ve İzmir 34°C ile adeta kavruluyor.

Güneydoğu Anadolu ise termometreleri patlatma noktasına getirdi. Diyarbakır ve Şanlıurfa 38°C’lik ekstrem sıcaklıklarla günün en sıcak merkezleri ilan edildi. Bölgede ne bir damla yağmur ne de tek bir bulut bekleniyor; tam anlamıyla tam güneşli bir yaz günü yaşanacak.

ERZURUM VE KARS 9 DERECEYE KADAR GERİLEDİ

Ülkenin bir ucu sıcakla boğuşurken, Doğu Anadolu’dan adeta kış esintileri yükseliyor. Erzurum ve Kars, gece sıcaklıklarının 9°C’ye kadar düşmesiyle Türkiye’nin en soğuk illeri olarak kayıtlara geçti. Gündüz saatlerinde bile en yüksek 25-26 dereceleri görecek olan bu illerde, öğleden sonra ve akşam saatlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu ilçelerinde de şemsiyesiz sokağa çıkmak büyük risk taşıyor.

ADIMINIZ YAZ, BİR ADIMINIZ KIŞ

İç Anadolu Bölgesi tam bir denge çizgisi üzerinde. Başkent Ankara (32°C) ve Eskişehir (30°C) az bulutlu ve durağan bir gün geçirirken, güneye doğru inildikçe hava değişiyor. Konya (31°C) ve Karaman çevrelerinde öğleden sonra aniden bastıracak sağanak yağışlar şaşırtabilir.

Akdeniz’de ise tam bir sahil-iç kesim çatışması var. Adana (32°C) tamamen sağanak yağışın etkisindeyken, Antalya (30°C) merkezde güneşin tadını çıkaranlar öğleden sonra iç kesimlerden gelen yağmur bulutlarıyla karşılaşabilir. Burdur (32°C) ve Hatay (29°C) kıyıları da öğleden sonra yağmurlu havadan nasibini alacak şehirler arasında yer alıyor.