Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda gergin anlar yaşandı.



Geçmişte Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlu Cihan Yerlikaya, şampiyonada yarışan isimler arasında yer aldı.



Haydarpaşa Spor Kulübünü temsilen mindere çıkan Yerlikaya, karşılaşmada rakibine mağlup oldu. Oğlunun mağlup olduğu karşılaşmada hakem kararlarını doğru bulmayan Hamza Yerlikaya, tribünlerden öfkeli şekilde sahaya atladı.



HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ



Tribünden atlayarak mindere inen Yerlikaya, hatalı kararlar verdiği düşündüğü hakemi kolundan tutarak salonun dışına çıkarmaya çalıştı. Öfkesi dinmeyen Yerlikaya, daha sonra hakemlerinin üzerine yürüdü ve sinkaflı ifadeler kullandı.



Dakikalarca devam eden gerginlik tribündekilerin de tepkisine neden olurken, Yerlikaya'nın hakemlere yönelik tehditkar davranışı etrafındakilerin araya girmesiyle güçlükle engellenebildi.







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