Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AKP’den istifa ettikten sonra uzun süre kamuoyunda görünmemişti.
Zenbilci, 30 Eylül 2024’te, oğlu Tayyip Zenbilci’nin Osmaniye’de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanması ve TBMM antetli makam aracıyla bu olaya karışması sonrası partisinden ayrılmıştı.
Ancak 25 Nisan 2025’te, Adana’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı bir Kur’an Kursu, cami açılışı ve hafızlık merasiminde protokolde yer alarak yeniden ortaya çıktı.
Törende Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve kent protokolü de bulunuyordu. Zenbilci’nin bu etkinlikte yer alması, AKP’ye geri döneceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Oğlunun uyuşturucuyla yakalanmasının ardından Zenbilci, bir adli soruşturmada oğlunun adının geçmesi üzerine istifa ettiğini açıklamış ve sosyal medya hesapları X ile Instagram’ı kapatmıştı.