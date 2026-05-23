Olaydan 6 yıl sonra Gülistan Doku cinayetinde sonunda sır perdesi aralanıyor. Amerika’ya firar eden Vali Sonel’in oğlu Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş, sonunda konuştu.

Kırmızı bültenle aranan Altaş, Akşam Gazetesi’nden Washington temsilcisi Yavuz Atalay’a konuştu. Altaş; cinayet itirafını, cesedin nasıl yok edildiğini tüm detaylarıyla anlattı.

‘OĞULDAN İTİRAF’

Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in cinayeti Tunceli Valiliği konutunda kendisine itiraf ettiğini belirtti. Sonrasında cinayeti işlediğine dair bir not da bıraktığını belirtti. Altaş, şunları söyledi:

“O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, ‘Çok bağırıyordu ben de sıktım’ dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum.”

Birlikte araçta görülmelerine dair Altaş, söz konusu günde cinayetten haberi olmadığını ileri sürerek devam etti:

VİYADÜKTE ÖLDÜRDÜ

“Cinayet sonrasında Türkay beni arabayla aldı. Benim o zaman hiçbir şeyden haberim yoktu. Cinayetin işlendiği bölgede, köprü ve dere yatağının olduğu Tunceli Üniversitesi civarında turladık. Viyadük civarında birkaç tur attı, sürekli o bölgeye bakıyordu. Sanırım polis falan geldi mi diye kontrol ediyordu. Kızı, viyadükte köprünün dibinde öldürdüğünü düşünüyorum.”

Gülistan Doku’nun bedeninin nerede olabileceğine dair iki tahmini bulunduğunu belirten Altaş, arama çalışmalarının nerelere odaklanması gerektiğini detaylandırdı:

İKİ YER OLABİLİR

“Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe’de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.”

‘Çok kıza tecavüz etti’

Türkay Sonel’in geçmişteki şiddet eylemlerine ve kolluk kuvvetlerine karşı rahat tavırlarına da değinen Altaş, önemli bir tablo çizdi. Altaş, “Türkay, 18 yaşından küçük kızlarla da beraber oluyordu, tecavüz edecek bir karaktere sahipti. Şiddet eğilimi son derece yüksekti. Kendi kız kardeşini bile dövmüştü. Elif adında bir sevgilisi vardı, onu da darp etmişti” diye konuştu.

‘Koruma seri katil gibi’

Vali oğlu Sonel’in Gülistan’ı nasıl öldürdüğüne ve cenazeden nasıl kurtulduklarına dair detaylar veren Umut Altaş, şöyle devam etti:

“Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü’yü aramıştır. Oradan bir ‘Santa Fe’ marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı. Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var.”

Polisler bile dokunamadı

Sonel’in güvenlik güçleriyle yaşadığı bir olayı da aktaran Altaş, şüphelinin nüfuzunu kullandığını belirterek şöyle konuştu:

“Bir gün polislerle tartıştı, üzerlerine yürüdü, onlara silah gösterdi. Ardından cebinden bir kart çıkarıp gösterdi ve polisler hiçbir şey yapamadı. Onun gücünü ilk kez orada, o an gördüm.”

‘Teşekkür öpücüğü’

Cinayet sonrası bedenin nasıl ortadan kaldırıldığına yönelik iddiaları paylaşan Altaş, Türkay Sonel’in kendisine “Şükrü o işi halletti” dediğini aktardı. Altaş, daha sonra İstanbul’da Sonel ailesinin evine yaptığı ziyarette, “Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir” dedi.