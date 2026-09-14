Teröristbaşı Öcalan için İmralı’da yapılan konut tepki yarattı. Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba “Benim oğlum 2 metrekare mezarda, teröristbaşı 250 metrekare villada. Anaların ayağının altında cennet var dediler, bize cehennemi yaşatıyorlar” dedi.

Akbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Her gün ağlıyoruz. Oğluma gidip ‘Rahat uyu; vatan da asker de polis de devlette bize sahip çıkıyor’ diyordum. Şimdi hiç kimse sahip çıkmıyor. Polislerle yolumuzu kapatıyorlar. Bakanlar bizi görmüyor. Ölseydim de bu günleri görmeseydim.’ Ölen şehit anaları çocuklarına kavuştu biz de böyleyiz.”

Ankara’daki Güvenpark’ta sosyal hakları için 2 ay eylem yapan gazilerin sözcüsü Erdem Çerçioğlu ise “Şehitlerin hepsi sıvasız evlerden çıktı, şehit edenler ise villalara yerleşiyor” dedi.

Erdem Çerçioğlu, “Şehit anaları ve babaları yıkık dökük evlerde oturuyor. Siz ona koskoca adayı tahsis ettiniz bir de ev veriyorsunuz. Şehitleri araştırsınlar bir tane villadan çıkmış şehit var mı? Teröristlere ise villa yapılıyor, bahçeli konforlu. Şehit anaları ve babaları ise hâlâ yıkık dökük evlerde oturuyor. Teröristin adası vardı villası da oldu’’ diye konuştu.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Genel Başkanı Emrullah Aktaş ise Öcalan’a ayrıcalıklı bir yaşam alanı sağlanmasının kendilerini derinden yaraladığını belirtti ve şunları söyledi: “Şehitlerimizin hatırasını incitecek, gazilerimizin onurunu zedeleyecek ve milletimizin vicdanında yeni yaralar açacak hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağız.”

Nelson Mandella’nın villası

Öcalan’ın konforlu villası Mandela’nın villası gibi

Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi yıkan Mandela, 27 yıllık hapis cezasının son yıllarını Western Cape bölgesindeki cezaevi kompleksinin içinde yer alan üstteki evde geçirdi.

Yapay zekaya göre Öcalan’ın villası

Apo ‘Yalnız olmak istemiyorum tek başına yapamam’ demiş

MHP lideri Bahçeli’nin villa açıklamasını duyuran gazeteci Nagehan Alçı, “Öcalan’ın birtakım talepleri var; ‘Yaşım belli bir noktaya geldi, ben bu evde tek başıma yapamam, çekip çeviremem, yalnız da olmak istemiyorum’ demiş. Yakın çevresinden, akrabalarından bazılarının kendisine refakat etmesini istemiş. Bir akraba için başvuru yapıldığını da duydum” dedi.