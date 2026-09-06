Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu. Çok düşkün olduğu atı İki Kardeş’i kaybeden Erçel, ona “Oğlum” diye hitap ettiği duygusal bir mesajla veda etti.

“SEN BENİM RÜZGARIMSIN”

32 yaşındaki oyuncu, atı İki Kardeş’in hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Erçel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum İki Kardeş. Sen benim rüzgarım. Sonsuz arazilerde koş özgürce. Sen hep en özel anılarımızda kalacaksın.”

TAKİPÇİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Hande Erçel’in duygusal paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Oyuncunun takipçileri, üzüntüsünü paylaşarak Erçel’e başsağlığı mesajları gönderdi.