ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan olay, ebeveynlerin dijital güvenlik önlemlerini bir kez daha gözden geçirmesine neden oldu. 8 yaşındaki bir çocuk, annesinin cep telefonunu kullanarak çevrimiçi bir alışveriş platformu üzerinden yaklaşık 4 bin dolar (yaklaşık 150 bin TL) değerinde 70 bin adet lolipop siparişi verdi.

KAPIDA ŞEKER DAĞI OLDU

Anne Holly LaFavers, evinin önünde üst üste yığılmış şeker kutularını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk etapta ne olduğunu anlayamayan LaFavers, kısa sürede oğlunun, arkadaşlarına dağıtmak üzere kendi telefonundan şeker siparişi verdiğini fark etti.

LaFavers, siparişin tam 22 kolisinin teslim edildiğini, kalan 8 koli içinse hızlıca iptal talebinde bulunduğunu açıkladı. Şekerlerin toplam maliyeti ise 4 bin doları buldu.

"Kredi kartı ekstresine baktığımda gözlerime inanamadım, neredeyse bayılacak gibi oldum" diyen LaFavers, hayatında ilk kez böyle bir şok yaşadığını belirtti."

ERİŞİM AYARLARINA SIKI ÖNLEM

Olayın ardından alışverişin yapıldığı platform Amazon ve banka yetkilileriyle tüm gün süren görüşmeler neticesinde siparişlerin iadesi sağlandı. LaFavers, bir daha benzer bir durumla karşılaşmamak adına telefonundaki erişim kısıtlamalarını devreye soktuğunu söyledi...