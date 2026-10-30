İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde 12 yaşındaki oğlu Halil Berk’i ve köpeği Alf’i kaybeden Meryem Kaya Öztürk (46), yaşadığı acının ardından başka hayatlara dokunmak için arama kurtarma eğitimleri aldı. Uluslararası kurtarma sertifikası alan Öztürk, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Öztürk’ün hayatını değiştiren deprem, Seferihisar açıklarında saat 14.51’de meydana geldi. 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1032 kişi yaralandı. Bayraklı ve Bornova’da çok sayıda bina yıkıldı.

“BERK’E ULAŞMAMIZ 23 SAAT SÜRDÜ”

Öztürk ve ailesi, yıkılan Barış Sitesi C Blok’ta yaşıyordu. Deprem sırasında tıbbi mümessil olarak çalışan Öztürk iş yerindeydi. Pandemi nedeniyle okulların tatil olduğunu anlatan anne, oğlunun köpeğiyle evde bulunduğunu söyledi.

Evine koştuğunu, oğlunun odasından görünen küçük bir boşluktan seslenip içeri girmeye çalıştığını anlatan Öztürk, o gün yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Profesyonel ekiplerin gelmesini bekledik. Onların gelmesi de zaman aldı. 3-4 saat içerisinde çocuğumdan ses almaya çalıştık. Berk’e ulaşmamız 23 saat sürdü. Bekleyişimiz sancılı oldu. Berk’e ulaşıldığında çok geçti. Berk için yapılabilecek hiçbir şey yoktu.”

Halil Berk’ten geriye, gitar çalarken annesine “Benim videom kime hatıra kalacak?” diye sorduğu görüntüler de kaldı. Öztürk, o kayıtta oğluna “Bana” yanıtını vermişti.

“O 23 SAAT, BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ”

Oğlunun ölümünden sonra işinden istifa eden Öztürk, yas sürecinin ardından başka çocuklar için bir şeyler yapabileceğini düşündüğünü söyledi:

“Berk’in gidişinden sonra hayata bakışım değişti. Yas sürecinden sonra Berk için hiçbir şey yapamayacağımı, geride kalan diğer çocuklar için çok şey yapabileceğimi fark ettim. O 23 saat, bana çok şey öğretti. Profesyonel ekipleri görünce kendimi yetiştirmek istedim.”

Önce AFAD gönüllüsü olan, eğitimlerini ve gönüllülük akreditasyonu sürecini tamamlayan Öztürk, daha sonra AKUT’a üye oldu. Beş yıl boyunca aralıksız eğitimlere devam ettiğini belirten Öztürk, farklı afetlerde de sahada görev aldı.

“ORADA BERK’İN ANNESİ GİTTİ YERİNE MERYEM GELDİ”

11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından İslahiye’de çalışan Öztürk, bunun ilk afet görevi olduğunu anlattı. Bölgeye ulaşana kadar tedirginlik yaşadığını belirten Öztürk, “Orada Berk’in annesi gitti yerine Meryem geldi. Tamamen kurtarma ekibi kimliğinizle görev yapıyorsunuz. Panik yapma şansınız yok. Bir can, hayat söz konusu” dedi.

Enkaz başında beklemenin nasıl bir duygu olduğunu bildiğini söyleyen Öztürk, bir anneye sarılmanın ve hayata tutunanların mutluluğunu paylaşmanın kendisi için tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Evladını kaybeden ailelere, kendilerine iyi gelecek şeylere tutunmalarını tavsiye eden Öztürk, “Benim amacım bir hayata, bir cana dokunmaktı çok şükür ki bunu başardım. Enkazın içine girerek dışına çıkabildim. Kendimle gurur duyuyorum ve çok mutluyum” diye konuştu.