Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan oyuncu, üniversite eğitimini tamamlayan oğlu Ali ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede ilgi gören paylaşımda, Ali'nin son hali dizinin hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.
MEZUNİYET GURURUNU PAYLAŞTI
Üniversite eğitimini tamamlayan oğlu Ali ile çekilen kareleri paylaşan İnci Türkay, bu özel günde yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, oğlu Ali'nin son hali de dikkat çekti.
DİZİNİN HAYRANLARI NOSTALJİ YAŞADI
Bir dönemin en çok izlenen fantastik dizileri arasında gösterilen Sihirli Annem, yayınlandığı yıllarda geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizide Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay da ekranların sevilen isimleri arasında yer almıştı.
Oyuncunun oğluyla birlikte paylaştığı kareler, diziyi yıllar önce takip eden birçok kişinin nostalji yaşamasına neden oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Betüş karakterinin aradan geçen yıllara rağmen hâlâ hatırlandığı görüldü.
ALİ'NİN SON HALİNE YORUM YAĞDI
Paylaşımın ardından dikkat çeken detaylardan biri de Ali'nin son görüntüsü oldu. Sosyal medya kullanıcıları, genç ismin yıllar içindeki değişimine vurgu yaparken annesi İnci Türkay ile olan benzerliğine ilişkin yorumlarda bulundu.
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflar, takipçiler arasında da ilgi uyandırdı. Birçok kullanıcı, oyuncunun özel hayatına dair paylaşımlarına nadiren yer vermesi nedeniyle bu karelerin daha fazla dikkat çektiğini ifade etti.
