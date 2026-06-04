Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek pompalı tüfeklerin de kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN VURULDULAR
Kavgayı ayırmak amacıyla araya giren 43 yaşındaki anne Heriman Altundağ ile 15 yaşındaki oğlu S.A., ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan anne ve oğlu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ, DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan anne Heriman Altundağ, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden 15 yaşındaki oğlu S.A.'nın sağlık durumunun ise yakından takip edildiği öğrenildi.