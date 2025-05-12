Ukrayna'nın Dnipro kentinde 20 yaşındaki bir kadın, iki yaşındaki çocuğunu 1 milyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 933 bin TL) karşılığında satmaya çalıştı. Genç kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Ukrayna emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında ismi açıklanmayan kadın, alıcı gibi davranan bir polisle pazarlığı tamamlayıp parayı teslim aldığı anda gözaltına alındı. Kadın, sorgusunda parayı "kendi işini kurmak" için kullanmayı planladığını söyledi.

Mahkemede kendisini savunan kadın, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak dava sonunda insan ticareti suçundan sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, ülkede geniş yankı uyandırırken, çocuğun devlet korumasına aldığı açıklandı.