Hindistan'ın Rampur kentinde akıllara durgunluk veren bir aile skandalı yaşandı. Shakeel isimli adam, 15 yaşındaki oğlunun evliliği için bir genç kızı nişanladı. Ancak kısa süre sonra oğlunun nişanlısıyla yakınlaşmaya başladı.

"GÜN BOYU GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORLARDI"

Eşi Shabana'nın iddiasına göre Shakeel, kızla sürekli telefonla konuşuyordu. Şüpheleri artan Shabana, eşini genç kızla iki kez birlikte yakaladığını itiraf etti:

"Kimse bana inanmadı. Oğlumla birlikte kanıt topladık. Gün boyu video arama yapıyorlardı."

Yaşananlar ortaya çıkınca 15 yaşındaki çocuk evlenmekten vazgeçti. Ancak babası Shakeel, hem eşini hem diğer aile üyelerini bu duruma itiraz ettikleri için dövdü. Aile fertlerinin iddiasına göre Shakeel, evden yaklaşık 100 bin TL civarı bir nakit para ve 17 gram altın alarak genç kızla evlendi.