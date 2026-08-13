atv ekranlarında Esra Erol’un sunumuyla yayınlanan “Var Mısın Yok Musun”un son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. 28 yaşındaki Berna Eskici, hem hayallerini gerçekleştirmek hem de oğlu Doruk’a daha iyi bir gelecek kurabilmek için yarıştı. Finalde aldığı teklif üzerine kararını veren Berna, sonrasında kutusundan çıkan rakamı görünce büyük üzüntü yaşadı.

HAYALİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMAKTI

“Var Mısın Yok Musun”un 30. bölüm yarışmacısı olan Berna Eskici, yarışmadan kazanacağı parayla kendi güzellik merkezini açmak istediğini anlattı.

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve hayatını kendi ayakları üzerinde kurduğunu söyleyen 28 yaşındaki Berna, en büyük hedeflerinden birinin oğlu için güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu belirtti.

11 numaralı kutuyla yarışan Berna, ilk turlarda 1 milyon TL ve 5 milyon TL’lik iki büyük ödülü kaybetmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmedi.

AİLESİNDEN GELEN DESTEK DUYGULANDIRDI

Yarışma boyunca kararlarını hislerine göre vermeye çalışan Berna, zaman zaman kararsızlık yaşasa da yoluna devam etti.

Stüdyoda Berna’ya annesi Saliha Hanım, ablası Betül ve oğlu Doruk da destek verdi. Ailesinin desteği genç yarışmacının yaşadığı zorlu anlarda moral bulmasını sağladı.

BANKADAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİ

İlerleyen turlarda düşük miktarlı kutuların açılmasıyla şansını yeniden artıran Berna, 5. turda 5 milyon TL’lik son büyük ödülün de açılmasına rağmen yarışmayı sürdürdü.

Ancak 6. turun sonunda banka tarafından sunulan 330 bin TL’lik teklifi kabul etti. Böylece Berna, kendi kutusunu açmadan yarışmaya veda etti.

KUTUSUNDAN ÇIKAN PARA YIKTI

Berna’nın yarışmadan ayrılmasının ardından “Devam etseydi ne olacaktı?” sorusunun yanıtı arandı.

Muhammed ve Firdes’in kutularından 25 TL ve 10 TL çıkınca bankanın bir sonraki teklifinin 830 bin TL olacağı ortaya çıktı.

Asıl büyük sürpriz ise Berna’nın kendi kutusu açıldığında yaşandı. 11 numaralı kutudan 2 milyon TL çıktı.

330 bin TL’lik teklifi kabul ederek yarışmadan ayrılan Berna, kendi kutusunda 2 milyon TL olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Oğlu için yeni bir gelecek kurma hayaliyle yarışan genç kadının kaçırdığı büyük ödül, stüdyoda da duygusal anlara neden oldu.