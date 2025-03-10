Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacak. Karara ilişkin duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. OGM’nin işçi alımı başvuruları, 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Başvurular arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve başarılı olan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarını kapsayacak.

Alımların dağılımı şu şekilde olacak: Orman İşçisi pozisyonu için 3.105, Arazöz Şoförü için 812, Dozer Operatörü için 160, Greyder Operatörü için 233, Ekskavatör Operatörü için 122, İş Makinesi Operatörü için 36 ve Traktör Operatörü için 32 olmak üzere toplamda 4.500 geçici işçi alınacak.

Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü pozisyonlarına başvuran adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu, her pozisyon için belirlenen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacaktır.

OGM işçi alımı başvuru şartları

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri dışında Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

Adaylar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmalıdır. Affa uğramış olsa bile bu suçlardan mahkumiyet durumu kabul edilmez.

Başvurunun son günü itibarıyla kamusal haklardan yoksun bırakılmamış olmak,

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve diğer genel ve özel şartları taşıyor olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde ikamet ediyor olmak,

Adaylar yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

Talep şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları, ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir,

Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecektir. Kura tarihi, yeri ve diğer tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacaktır.