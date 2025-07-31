Son orman yangınlarında büyük eleştiriler alan Orman Genel Müdürlüğü’nün her geçen gün yeni marifetleri ortaya çıkıyor. Personelin koruyucu özel kıyafet olmadan sadece tişörtle yangınlara müodahale etmesi, yetersiz ekipmanlar, uçak ve araöz eksikliği sık sık dile getirildi. Ancak bununla sınırlı değil.

PEK CÖMERT Müdürlük, Azerbaycan’da orman eğitim merkezine 390 milyon lira harcaması tepki çekmişti. 2024’te petrol zengini Azerbaycan’a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık yapılması için 243 milyon 750 bin TL veren OGM, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi 2. kısım inşaatı için 146 milyon 890 bin TL ödedi.

BOL ŞATAFAT Genel Müdür Bekir Karacabey yönetimindeki OGM, 2 Haziran’da Ankara’da, ‘’Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında’’ programı için 6 milyon 277 bin TL harcamıştı. Ayrıca Genel Müdürlük binasındaki iç dekorasyon, Havacılık Daire Başkanının makam odası da yenilendi. Çubuk Şefliği Yerleşkesi’ne yaptırılan cam balkona 505 bin TL ödendi.

KAYIP MİLYONLAR Dün Karar Gazetesi’nde yayınlanan haber, içler acısı. Yangınlarla mücadeledeki yetersizliği nedeniyle eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü’nün ‘uçak ve helikopter alımı’ için Savunma Sanayi Destek Fonu’na 8 yılda ödediği 347,7 milyon dolar Sayıştay’ın radarına takıldı. Para trafiğini inceleyen Sayıştay, ödeme karşılığında envantere herhangi bir ekipman girmediğini tespit etti. Yani para kayboldu.

HEDİYE UÇAKLAR Türkiye’de yangın uçaklarının yetersizliği konuşulurken OGM yine yapacağını yaptı. Gazeteci Alican Uludağ’ın paylaşımına göre, Orman Genel Müdürlüğü geçen yıl yangın söndürmede kullanılan bir adet helikopter ile iki adet uçağı Kuzey Makedonya’ya hibe etmiş, Yani ayranı yok içmeye, önden koşar hediye etmeye...

TATLI FAİZ OGM, 2020-2024 yılları arasında toplam 18 milyar 536 milyon TL kâr elde etti. Bu sürede kurumun faiz gelirleri ise 6,2 milyar TL’ye ulaştı. Kurum bu devasa OGM’nin faiz gelirleri yıldan yıla artarken, yangın söndürme faaliyetlerine için yaptığı harcamalar ise bu kâra oranla son derece sınırlı kaldı.