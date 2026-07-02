AKP ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını şu ifadelerle paylaştı:

Bu kanunda pek çok milletvekilimizle beraber çalıştık. Bu çalışmaları yaparken, geleceğe dönük olarak da daha fazlzla çalışmamız gereken konular olduğunu gördük. Aslında bu teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Ekim ayından sonra da bir kanun teklifimiz daha olacak.

Kanunumuz 28 madde. Mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı konuştuk. Tek bir kriter var. Daha önceki aflardan yararlanmamak kaydıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu afftan yararlanabilecekler. B bir süre içerisinde olacak. 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.

Askerlik görevini ifa eden gençlerin de yararlanması için askerlik görevlerinin sona erdiği 2 ay içerisinde onlar da aftan yararlanabilecekler.

Ayrıntılar gelecek...