AKP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve yükseköğretim sisteminde geniş kapsamlı düzenlemeler öngören kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Teklif, "öğrenci affı" başta olmak üzere akademik unvan usulsüzlüklerine yönelik cezai müeyyideler, vakıf üniversitelerine yönelik denetimler ve bazı üniversitelerin yapısal değişikliklerini kapsıyor.

İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLERE GERİ DÖNÜŞ İMKANI

Kabul edilen teklife göre; hazırlık sınıfı dahil olmak üzere önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görürken kendi isteğiyle ayrılanlar dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar yükseköğrenime geri dönebilecek. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde eski kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Koşulları sağlayan öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine başlayabilecek.

Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imal ve ticareti gibi ağır suçlardan mahkum olanlar ile sahte belgeyle kayıt yaptıranlar ve milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla iltisakı nedeniyle ilişiği kesilenler bu aftan yararlanamayacak. Ayrıca Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı kurumlardan ilişiği kesilen öğrenciler de düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

USULSÜZ TEZ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARA AĞIR CEZALAR

Teklifle birlikte, akademik dünyada usulsüz yayın ve tez hazırlığına yönelik yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaştırılıyor. Kişisel emeğine dayanmayan, başkalarına ücretli ya da ücretsiz olarak kısmen veya tamamen yazdırılan tez, makale, kitap veya projelerle diploma derecesi ya da akademik unvan alanlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak; kazanılan unvan ve dereceleri ise geri alınacak.

Bu tür usulsüz yayınları başkaları adına hazırlayan, üreten ya da bunlara aracılık eden kişilere 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu fiilin meslek olarak icra edilmesi durumunda ise adli para cezası 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olmayacak. Ayrıca yurt dışında bulunan bir eğitim kurumu adına mevzuata aykırı şekilde Türkiye'de program açan veya yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ'NİN ADI DEĞİŞİYOR

Düzenleme kapsamında, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin adı "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştiriliyor ve kurum bilim ile teknoloji ağırlıklı bir üniversite olarak yeniden yapılandırılıyor. Bu doğrultuda, üniversite bünyesinde bulunan İslami İlimler, Sağlık Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri ile İletişim ve Turizm fakülteleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Devredilen veya kapatılan birimlerdeki bütçe ödenekleri, kadrolar ve öğrenciler hakları korunarak yeni kurumlara aktarılacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE SIKI DENETİM VE AKADEMİSYENLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Teklif kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik uygulanacak idari yaptırımlar da netleştiriliyor. Mali yapısı eğitim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde bozulan vakıf üniversiteleri, faaliyet izinleri kaldırılarak garantör üniversiteye veya YÖK tarafından belirlenecek aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilecek.

Öte yandan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nda yapılan değişiklikle, bundan böyle yükseköğretim kurumlarında görev yapacak tüm öğretim elemanları da hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişiler arasına eklenecek.