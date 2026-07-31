Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle öğrenci affı yasalaştı.

Düzenleme, 2022 yılından önce çıkarılan aflardan yararlanamayan öğrencileri kapsıyor. Bu kapsamda öğrenciler, üniversiteleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihten bağımsız olarak, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilecek.

Askerlik görevini sürdüren öğrenciler ise terhis olduktan sonraki 2 ay içinde aftan yararlanabilecek.

Yasayla birlikte akademik etik ihlallerine yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Akademik çalışmalarını ücret karşılığında başkalarına yaptırdığı tespit edilen öğretim elemanları meslekten çıkarılacak. Bu yöntemle elde edilen akademik unvan ve dereceler de iptal edilecek. Başkaları adına ücret karşılığında akademik yayın hazırlayanlara ise 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Düzenleme ayrıca emekli öğretim üyelerine de yeni bir hak tanıyor. Buna göre, 75 yaşını aşmamaları şartıyla emekli akademisyenler, ikişer yıllık sözleşmelerle üniversitelerde görev yapmayı sürdürebilecek.