CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğrenci ailelerinin kendisine ulaşarak hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarını üniversiteden almak zorunda kaldıklarını söylediklerini aktardı.

Birçok öğrencinin, geçim derdi yüzünden okulunu dondurarak çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirten Demir, "öğrenci affı" çıkması için bir kanun teklifi hazırlayıp Meclise sunduklarının bilgisini verdi.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİ DE KAPSAYACAK

Hazırladıkları kanun teklifi ve savundukları düzenlemenin, sadece ön lisans ile lisans öğrencilerini kapsamadığını ifade eden Demir, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsayacak bir düzenleme olduğunu söyledi.

Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doktora aşamasında olan, tezini bitirmek üzereyken azami süreye takılan veya ekonomik nedenlerle araştırmasına ara veren bir akademisyen adayının sistem dışına itilmesi, Türkiye'nin geleceğine vurulan bir darbedir. Akademik çalışmalar birer maratondur. Bu maratonda yorulanı saf dışı bırakmak değil, elinden tutup bitiş çizgisine taşımak devletin görevidir. Bilim insanı yetiştirmek kolay değildir. Bu kaybı göze alamayız, almamalıyız. Bizim teklifimiz ayrım gözetmeksizin, tüm yükseköğretim kurumlarını kapsayan, geniş ve kalıcı bir çözümdür."