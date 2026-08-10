xÜniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakan veya eğitimine devam edemeyen binlerce öğrenciyi ilgilendiren 2026 Öğrenci Affı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yükseköğretim alanında önemli değişiklikler içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte üniversiteye yeniden dönmek isteyen öğrenciler için başvuru süreci de belli oldu.

2026 ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

“Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin yeniden öğrenim hayatına dönmesine imkan sağlandı.

Yeni düzenleme kapsamında azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler için ek sınav ve eğitim hakları da getirildi. Bunun yanı sıra öğretim üyelerinin yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak çalıştırılması, disiplin soruşturmaları ve akademik etik ihlalleri gibi konularda da çeşitli değişiklikler yapıldı.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurular, öğrencilerin daha önce ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılacak.

Belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesi kapsamında yeniden eğitim hayatına dönebilecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde derslere başlamaları mümkün olacak.

ASKERLİK YAPANLAR İÇİN ÖZEL SÜRE

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte silahaltında bulunan yükümlüler için de ayrı bir başvuru süresi belirlendi. Bu kişiler, terhis tarihlerini takip eden iki ay içerisinde başvuru yapmaları halinde öğrenci affından yararlanabilecek. Askerlik ertelemesine ilişkin işlemler ise 7179 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemede yer alan Geçici Madde 85 ile öğrenci affının kapsamı geniş tutuldu. Hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere ön lisans, lisans, intibak, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrenciler düzenlemeden yararlanabilecek.

Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan, çeşitli nedenlerle kaydı silinen veya üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin yanı sıra bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar da belirlenen şartları taşımaları halinde yeniden öğrenim hakkından faydalanabilecek.

Yeni düzenleme, eğitim hayatına çeşitli nedenlerle ara veren veya üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden yükseköğretime dönme fırsatı sunarken, başvuru süresinin dört ayla sınırlı olması nedeniyle öğrencilerin belirlenen tarihler içerisinde ilgili üniversitelere müracaat etmeleri gerekiyor.